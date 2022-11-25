Югорское отделение Сбербанка профинансирует в Сургуте проект комплексного развития территории (КРТ) на сумму порядка 4 млрд рублей. Подрядчиком выступает девелопер Брусника при поддержке властей города. Это первый опыт КРТ в Югре.

В соответствии с договором девелоперу предстоит расселить 5 многоквартирных домов, признанных аварийными, в первом микрорайоне города Сургута. В течение пяти лет Брусника планирует возвести в границах улиц Марии Поливановой, Артёма и Набережного проспекта два квартала переменной высотности этажей с закрытыми дворами, подземными паркингами и коммерческими помещениями. Общая площадь зданий превысит 37 тыс. кв. метров. Из них не менее трёхсот компания передаст администрации города для реализации социальных программ под расселение детей-сирот и маломобильных групп населения.

Андрей Филатов, глава города Сургута:

«Приступаем к реализации комплексного развития территории на первой площадке в Сургуте. Для нас, как и для Югры, этот проект пилотный. В данный момент идёт подготовка изменений в проект планировки территории. Как только они будут утверждены, девелопер сможет приступить к возведению домов. Уверен, что наш опыт первого КРТ будет успешным и в дальнейшем тиражирован на другие территории в Югре».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы рады поддержать инициативу первого проекта комплексного развития территорий в Югре. КРТ — это еще один инструмент финансирования для развития жилищного строительства в регионе. Благодаря единовременному принятию решения о кредитовании всего проекта у застройщика есть уверенность в получении финансирования на все этапы строительства, а за счет ускоренного согласования финансирования каждой очереди сроки принятия решения сокращаются примерно в три раза».

Виктор Корчагин, директор Брусники в Сургуте:

«Мы уверены, что от реализации КРТ выигрывают все участники процесса. Город возвращает пришедшие в упадок или неэффективно использующиеся территории и за счет этого повышает качество среды. Сургутяне получают новое комфортное пространство, жители старого фонда - существенно улучшают жилищные условия. Но главное — КРТ стимулирует рост городской экономики. За счет создания новых рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений, создания новых возможностей для малого бизнеса и эффективного расходования бюджетных средств на строительство и поддержание инфраструктуры».