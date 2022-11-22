Объем кредитов, которые получили в ВТБ компании среднего и малого бизнеса ХМАО, увеличился на 13%

По итогам девяти месяцев 2022 года объем кредитов, которые получили в ВТБ компании среднего и малого бизнеса (СМБ) Ханты-Мансийского автономного округа, увеличился на 13% и составил 12,6 млрд рублей.

Помимо кредитования, у предприятий Югры остаются востребованными банковские гарантии, в частности, для обеспечения расчетов и участия в тендерах. Объем документарных операций в ВТБ за девять месяцев вырос более чем в два с половиной раза. Портфель гарантий, выданных банком в регионе клиентам сегмента СМБ, таким образом превысил 2 млрд рублей. Совокупный кредитно-документарный портфель средних и малых предприятий увеличился на 23% и достиг 14,7 млрд рублей. Среди отраслей, представители которых чаще всего привлекают заемные средства, в регионе лидирует нефтегазовый сектор.

Также югорские компании среднего и малого бизнеса размещали временно свободные денежные средства на счетах в ВТБ. Ресурсный портфель СМБ вырос за 9 месяцев года на 4%, превысив 10 млрд рублей.

«Сегодня ВТБ активно выстраивает взаимодействие с клиентами среднего и малого бизнеса как через цифровые каналы, так и в привычном офлайн-формате, - сказал управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Владимир Шевелев. - Пользователям нашего интернет-банка ВТБ Бизнес доступны более 60 финансовых и нефинансовых сервисов, в том числе − проведение расчетов, оформление кредитов, гарантий и депозитов, экосистема сервисов для участников ВЭД и многие другие. При этом развитие цифровой среды дополняют возможности нашей филиальной сети. Недавно мы расширили географию работы с юридическими лицами в ХМАО и организовали обслуживание среднего и малого бизнеса в нашем офисе нового формата в Югорске. Ранее в этом городе ВТБ предлагал только продукты и сервисы для населения. Уже первые месяцы работы показали, что отделение востребовано местными предпринимателями».