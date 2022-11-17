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​Банк Уралсиб предлагает бизнесу получение электронных счетов-фактур

Бизнес-клиентам Банка Уралсиб доступен новый сервис

​Банк Уралсиб предлагает бизнесу получение электронных счетов-фактур
Фото: Банк Уралсиб

Бизнес-клиентам Банка Уралсиб стал доступен новый сервис – получение электронных счетов-фактур по услугам расчетно-кассового обслуживания банка. Им могут воспользоваться клиенты, которые подключены к системе электронного документооборота «Контур.Диадок».

Чтобы получать электронные счета-фактуры, необходимо подключить данную услугу в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн. Комиссионное вознаграждение за получение счета-фактуры в электронном виде не предусмотрено.

Более подробную информацию о сервисе, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить и по телефону 8-800-700-77-16 или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


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