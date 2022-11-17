Сбербанк усовершенствовал безналичную оплату в самолетах

Сбербанк усовершенствовал процесс безналичной оплаты на бортах крупнейшего авиаперевозчика Югры. Кредитная организация совместно с АО «Аэропорт Сургут» объявили о запуске нового сервиса для оплаты товаров и услуг на 10 направлениях авиакомпании Utair из Сургута.

Теперь на протяжении всего полета пассажиры могут оплачивать банковскими картами питание и напитки, а также пересадку на места повышенной комфортности, расположенные на первых рядах и у аварийных выходов. К оплате принимаются карты любых банков.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы рады предоставить сургутянам современные цифровые способы оплаты. Очень важно, что наши партнеры тоже заинтересованы в удобстве и комфорте своих пассажиров и готовы совершенствовать системы сервиса на борту».