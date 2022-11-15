16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3982   EUR  62,1554  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

А вы не забыли заказать цветы для мамы?

27 ноября в России отмечают День матери

А вы не забыли заказать цветы для мамы?
Фото: unsplash.com

Цветы — универсальный подарок, который будет уместен на любом празднике. С помощью красивого и правильно подобранного букета можно выразить полноту испытываемых эмоций к самому родному, дорогому и любимому человеку — Маме. И даже если она находится далеко, в другом городе или другой стране, это не повод оставлять ее в День матери без подарка.

Доставка цветов в Тюмени осуществляется международной компанией «Русский Букет». На сайте большой выбор цветочных композиций на любой вкус: от недорогих до бизнес-вариантов. В наличии всегда свежесрезанные розы, альстромерии, пионы, хризантемы, герберы, ирисы, лилии, тюльпаны, орхидеи и другие растения.

Каждая мама на протяжении многих лет дарила своему ребенку искреннюю любовь и ласку, и День матери — отличный повод, чтобы отблагодарить ее за бессонные ночи, нежные заботливые руки и регулярную поддержку.

Кроме того, сервисная служба предлагает вкусные сладости: шоколад, торты, продуктовые, подарочные корзины и боксы, которые станут приятным дополнением к флористическому презенту.

Не стоит ограничиваться выбором букета, представленного в каталоге — в интернет-магазине всегда есть место для воплощения даже самых смелых флористических фантазий. Благодаря уникальному конструктору можно разработать индивидуальный букет, который будет единственным и неповторимым. Возможно, он станет семейной традицией, и флористы с радостью воплотят идеи в жизнь.

А тем, кто не любит эксперименты, можно воспользоваться услугами опытных сотрудников и заказать готовый вариант.

Конечно, лучше всего подарить флористический презент непосредственно в праздничный день. Однако позаботиться о подарке стоит заблаговременно, чтобы не оставлять такой важный вопрос на последний момент.

За 13 лет работы курьеры доставили более 2 500 000 букетов. Они видели каждую эмоцию и с уверенностью могут сказать, что лучший подарок для мамы — это несколько нежных, ароматных бутонов, любимых ею. Получая букет в подарок, она становится самой счастливой женщиной в мире.

Радуйте мам при каждой возможности. Сделать это можно даже не располагая значительной суммой, поскольку регулярно действуют скидки и акции.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:52, просмотров: 176, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Еще одна метастаза 938
  2. ​Массовое ДТП произошло в Сургуте - четыре человека получили травмы 494
  3. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 396
  4. Подросток захлебнулся в бассейне Нижневартовска из-за приступа эпилепсии 373
  5. Наталья Комарова проведет ежегодную пресс-конференцию 358
  6. В Сургуте подросток сбежал от родителей, но полиция вернула его домой 334
  7. В Югре не хватает медиков, спортсменов и строителей 331
  8. ​Может, дело вообще дойдет до отмены пенсий для работающих пенсионеров? 328
  9. 54 югорчанина заболели ковидом за сутки 325
  10. Находчивый аферист притворился племянником и получил 25 тысяч рублей от жителя Сургута 315
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3217
  2. В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет 2380
  3. Администрация Сургута вместе с девелопером Брусника запускает первый проект комплексного развития территории в Югре 2225
  4. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 1893
  5. ​Миллионы россиян варятся в культуре, обращенной в прошлое, поэтому не могут ни родить, ни воспринять ничего нового 1791
  6. ​Жительница Радужного избила маленькую дочь - прокуратура начала проверку 1605
  7. В Сургуте агрессивный водитель автобуса избил подростка за снежок 1582
  8. ​Цена жизни 1497
  9. В ТЦ Нефтеюганска сгорело 1000 квадратных метров магазина 1466
  10. Кина не будет? 1453
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 10214
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 5126
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4820
  4. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4471
  5. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3963
  6. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3891
  7. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3738
  8. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3377
  9. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3322
  10. Почетный гражданин 3312

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика