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​ВТБ первым публично представил операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении

ВТБ представил прототип сервиса в мобильном приложении ВТБ Онлайн по открытию и пополнению цифрового кошелька

​ВТБ первым публично представил операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении
Фото: ВТБ

ВТБ в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2022 первым из российских банков представил прототип сервиса в мобильном приложении ВТБ Онлайн по открытию и пополнению цифрового кошелька на Платформе Банка России, а также переводу цифровых рублей между клиентами С2С и С2В. Сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году.

Открыть кошелек в цифровых рублях в мобильном приложении ВТБ Онлайн можно будет в режиме реального времени. Следующим шагом станет оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом – с помощью переводов по QR-коду.

«Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки. Важно отметить одно из главных преимуществ Платформы цифрового рубля – это вывод платежей на совершенно новый уровень безопасности и прозрачности», – сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик в рамках форума.

ВТБ также продемонстрировал сквозной сервис покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, который станет доступен клиентам уже в следующем году. Сервис полностью бесшовный и позволяет клиентам совершить покупку через привычное для них банковское приложение. Проект реализован совместно с платформой «Атомайз».

«ВТБ с опережением первоначальных сроков движется к запуску цифрового рубля. В начале года мы провели успешное тестирование операций с цифровыми рублями, выпущенными на тестовой версии Платформы цифрового рубля Банка России, а уже осенью приступили к тестированию покупки цифровых финансовых активов за цифровые рубли. Ожидаем, что уже в 2024 году наши клиенты в числе первых смогут обменивать безналичные рубли на цифровые. Технология обеспечивает высокий уровень безопасности, будет понятной и не потребует от клиентов специального обучения», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.

Ранее ВТБ прогнозировал рост инвестиций в цифровые финактивы, которые в ближайшие несколько лет начнут активно развиваться как альтернатива классическому инвестированию. В первую очередь, этот инструмент интересен криптовалютным трейдерам, так как технология создания и работы ЦФА основана на базе блокчейна. Одним из основных предназначений ЦФА является уход от депозитариев, бумажных версий активов и ускорение темпов цифровизации экономики и бизнеса.

Справка: «Атомайз» – первая токенизационная платформа, получившая от Банка России статус оператора информационной системы по выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА). Одним из владельцев является «Интеррос Капитал». Решение «Атомайз» на базе блокчейна и смарт-контрактов позволяет бизнесу работать напрямую с инвесторами и привлекать финансирование через ЦФА. Это удобно и выгодно как для эмитентов, так и для инвесторов. В 2022 году на платформе «Атомайз» состоялись около 10 выпусков, в том числе первый в России ЦФА на палладий. Среди задач, которые ставит перед собой команда «Атомайз», – развивать новый рынок цифровых финансовых инструментов, используя преимущества современных технологий.


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