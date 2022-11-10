ССТ приглашает на подробную консультацию по всем проектам в Сургуте

«Weekend ССТ» — это подробная персональная консультация сразу по всем проектам компании в Сургуте. Вы сможете узнать все подробности о квартале «Булгаков», домах «Клюква» и «Severin» , доме high-класса ZIMA, а также премьере сезона — доме-эстете «Бенуа»

Помимо этого вас ждет экскурсия на строительную площадку, обзор шоу-румов и готовых домов

Приходите, чтобы выбрать квартиру в преддверии самого волшебного праздника в году и примите участие в розыгрыше подарков

Когда: 19, 20 ноября

В какое время: с 10:00 до 18:00

Где: центр продаж по ул. Ивана Захарова, 3/2

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно по номеру: +7 (3462) 77-95-89

Приходите, будет интересно и атмосферно.