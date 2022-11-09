​Средняя сумма вклада в Сбербанке на территории Ханты-Мансийского автономного округа с начала года достигла 660 тысяч рублей

Средняя сумма вклада в Сбербанке на территории Ханты-Мансийского автономного округа с начала года выросла на 14% и достигла 660 тысяч рублей.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуются вклады сроком на шесть и более месяцев, их доля в портфеле Сбербанка в Югре составляет около 60%. При этом больше половины клиентов (62%) открывают вклады дистанционно через СберБанк Онлайн.

В целом портфель срочных вкладов Сбербанка в ХМАО за 9 месяцев вырос на 10% и превысил 66,5 млрд рублей. Доля рублевых вкладов в количественном выражении с начала года выросла с 86 до 92%.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Многие клиенты, которые весной открывали «короткие» вклады под высокие проценты, после окончания сразу же пролонгировали их на более длительный срок. Основное ядро вкладчиков составляют клиенты в возрасте от 40 лет — их около 65%, а также люди пенсионного возраста».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Вклад – хороший инструмент для инвестиций. Как показывает статистика, все больше югорчан склоняются к такому варианту вложений. У Сбербанка обширная линейка вкладов – можно выбрать любой в зависимости от срока инвестирования, возможности совершать расходные операции и процентной ставки».

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