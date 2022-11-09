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ВТБ запускает полностью цифровую ипотеку

Клиенты ВТБ могут взять ипотечный кредит дистанционно

ВТБ запускает полностью цифровую ипотеку
Фото: unsplash.com

В ноябре ВТБ начнет выдавать ипотеку полностью в цифровом формате. Заемщики смогут получить кредит, выпустив сертификат электронной подписи в приложении «Госключ» и подписав документы дистанционно. Технологическим партнером проекта выступает экосистема недвижимости «Метр квадратный». По оценке банка, в следующем году услугой могут воспользоваться более 50 тысяч клиентов. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».

Теперь чтобы оформить жилищный кредит полностью дистанционно, заемщику ВТБ достаточно получить одобрение заявки на ипотеку и самостоятельно выпустить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ». Для этого потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового образца с чипом, который позволяет подтвердить личность пользователя.

В день сделки с помощью электронной подписи клиент сможет удаленно подписать документы по кредиту, договор купли-продажи, заявление на регистрацию права на приобретаемый объект. Оформление сделки в Росреестре также проходит дистанционно, без привязки к ипотечному центру банка или МФЦ. До конца ноября услуга станет доступна во всех регионах присутствия ВТБ.

«Для ВТБ цифровизация ипотечного рынка остается одной из важных задач развития розничного бизнеса. Сегодня у подавляющего большинства россиян есть подтвержденная запись на «Госуслугах», а действующим паспортом с биометрическими данными обладают примерно треть экономически активных граждан. Если раньше для дистанционной сделки заемщики должны были оформить УКЭП у застройщика, в офисе банка или удостоверяющего центра, то с появлением «Госключа» они могут сделать это полностью удаленно. Новая технология в разы ускоряет процесс получения ипотеки, причем как для первичного, так и вторичного рынка. Мы оцениваем потенциальную аудиторию проекта в 50 тысяч человек только на ближайший год», – заявил Анатолий Печатников.

Особенностью нового процесса стало то, что доступ к сервису «Госключ» впервые на рынке был реализован посредством открытого API Госуслуг. К платформе «Метра квадратного» могут подключиться не только государственные компании и банки, но и все заинтересованные в цифровых ипотечных сделках участники рынка недвижимости.

В дальнейшем клиенты смогут использовать приложение «Госключ» для подписания других документов при получении государственных услуг или коммерческих сервисов.

Справка

Госключ — это мобильное приложение, созданное при поддержке Минцифры России для подписания юридически значимых документов в цифровом формате. Приложение позволяет бесплатно получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи и подписывать документы в онлайн-режиме. Сейчас проводится масштабирование технологии и встраивание ее в государственные услуги, кадровый электронный документооборот, банковские сервисы и иные процессы для обеспечения юридической значимости подписываемых документов и удобства пользователей.


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