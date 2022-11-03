«СибурТюменьГаз» провел профориентационные мероприятия для студентов Нефтяного института Нижневартовска и филиала в Губкинском Муравленковского многопрофильного колледжа. Основная их цель – выстраивание долгосрочных отношений с молодыми специалистами, заинтересованными в профессиональном развитии в сфере газопереработки.

В Дне карьеры, организованном СИБУРом в Нижневартовске приняло участие более 50 студентов Нефтяного института, обучающихся на программах подготовки специалистов среднего звена. После презентации компании ребятам было предложено принять участие в бизнес-симуляции, направленной на развитие навыка командной работы.

- С Нижневартовским нефтяным институтом нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество по разным направлениям. Мероприятия от потенциального работодателя несут выгоду для двух сторон. Нам важно посмотреть на готовность студентов. Кого мы в перспективе можем взять себе на предприятие, с кем можем работать, кого развивать. Для ребят это возможность познакомиться ближе с корпоративной культурой СИБУРа, узнать о реальных задачах бизнеса, - сообщил директор Нижневартовского ГПЗ Максим Турутин.

По итогам деловой игры сотрудники «СибурТюменьГаза» отобрали наиболее увлеченных студентов, с которыми провели индивидуальное интервью. В результате прямого диалога отдельным студентам сделаны предложения об участии в программе целевого обучения, предполагающую возможность трудоустройства на предприятия после окончания института.

- СИБУР заботится о сотрудниках и заинтересован в привлечении новых людей на предприятия во все регионы страны. Студентам необходимо участвовать в таких мероприятиях для того, чтобы показать себя и как личность, и как человека готового работать в перспективной отрасли и компании. Такие встречи позволяют развивать нужные навыки, например, правильно выражать свои мысли, — поделился Никита Никоноров, учащийся 2 курса по направлению «Автоматизация технологических процессов»

В ЯНАО студенты филиала в Муравленковского многопрофильного колледжа г. Губкинский посетили с экскурсией самый северный газоперерабатывающий завод СИБУРа – Губкинский ГПЗ. Начальник газоперерабатывающего производства Сергей Гаврилов и ведущий инженер производства Урал Сафин рассказали студентам, что такое попутный нефтяной газ, широкая фракция легких углеводородов, сухой отбензиненный газ, показали технологические установки, а также познакомили ребят с основными процессами производства. Чтобы закрепить полученные знания, была проведена викторина с реальными условиями производства.

По словам директора Губкинского ГПЗ Игоря Муханова, поддержка студентов средне-специальных учреждений и их участие в профориентационных мероприятиях играет важную роль в формировании будущего кадрового потенциала завода. - СИБУР является одним из ведущих работодателей в России. Компания заинтересована в привлечении на работу молодых специалистов. Мы всегда поддерживаем подобные профориентационные встречи и с удовольствием приглашаем учащихся ссузов и вузов на экскурсии, где максимально доступно рассказываем о работе предприятий «СибурТюменьГаза». Именно, после таких ознакомительных встреч ребята с большим желанием идут к нам на производственную практику, некоторые остаются работать в периметре СИБУРа, - отметил Игорь Муханов.

Ежегодно на работу в «СибурТюменьГаз» приходит около 40 молодых специалистов. В рамках программы целевого обучения студентам предлагается овладеть одной или двумя профессиями, погрузиться в профессиональную среду на действующих заводах СИБУРа, собрать необходимые данные для дипломной работы и получить приглашение на работу после выпуска.