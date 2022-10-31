«Россети Тюмень» завершили подготовку транспорта к осенне-зимнему периоду

«Россети Тюмень» завершили в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО подготовку транспорта к осенне-зимнему периоду: 1277 единиц техники прошли специальное техобслуживание, все машины готовы к использованию в рамках производственных задач. Выполненные мероприятия направлены на повышение надежности и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей.

В северных регионах температура воздуха территории обслуживания энергокомпании опускается до минус 60 °C, поэтому при подготовке транспорта энергетики уделяют особое внимание системам отопления и обогрева. Специалисты утеплили кабины и салоны автомобилей, а также провели проверку всего электрооборудования и аккумуляторных батарей, подготовили к зимнему периоду все гаражные помещения и стояночные боксы. Специальные инструктажи по работе в сложных погодных условиях при пониженной температуре прошли все механики и работники ремонтно-механических мастерских.

Подготовленная, надежная специальная техника – это важная составляющая успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок. Транспорт является существенным фактором оперативного и своевременного выполнения энергетиками «Россети Тюмень» производственных задач в условиях сурового северного климата Западной Сибири.