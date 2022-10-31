В рамках годовой ремонтной программы в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» выполнены работы по ремонту кровель БЩУ-2 (блочный-щит управления), БНС-1 и БНС-2 (береговые насосные станции), пожарного депо, котельного и дымососного отделения.

Выполнен большой объем работ по ремонту отмосток восемнадцати зданий.

В том числе – на открытом распределительном устройстве 500 кВт, четырех станциях очистки газа и газораспределительном пункте.

Кроме того, в текущем году на станции начали пилотный проект по замене остекления по ряду «Д» главного корпуса. Это дымососное отделение со стороны дымовых труб. Демонтировано и остеклено заново 8 оконных панелей размером 5 на 8 метров. Общая площадь составила порядка 320 квадратных метров.

Добавим, что энергетики в этом году выполнили локальный ремонт участков швов на дымовой трубе №1 и нанесли на ее поверхность гидрофобное покрытие, которое позволит этой зимой избежать образования сосулек на оголовке.