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​ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключил договор c АО КБ «Ситибанк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключил договор о приобретении портфеля потребительских кредитов заемщиков АО КБ «Ситибанк»

​ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключил договор c АО КБ «Ситибанк»
Фото: Банк Уралсиб

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключил договор о приобретении портфеля потребительских кредитов заемщиков АО КБ «Ситибанк», а также договор о рефинансировании задолженности по кредитным картам заемщиков АО КБ «Ситибанк».

Приобретаемый портфель обладает кредитным качеством, значительно превышающим среднерыночное, и дает возможность существенного увеличения клиентской базы Банка Уралсиб в Москве и Санкт-Петербурге. Сделка также будет способствовать значительному увеличению портфеля потребительских кредитов и кредитных карт, и росту доходности активов банка.

Приобретение портфеля происходит на фоне активного развития собственного розничного бизнеса Банка Уралсиб. Так, за первые 9 месяцев 2022 года число активных клиентов Банка Уралсиб в розничном сегменте уже выросло на 8%, что связано с совершенствованием продуктовой линейки, активным продвижением услуг банка и оптимизацией процессов продаж и обслуживания. Банк Уралсиб полностью перезапустил продуктовую линейку кредитных карт так, чтобы она покрывала потребности всех клиентских сегментов. Это обеспечило рост портфеля карточного кредитования банка на 63%, а выдач новых карт – в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время объемы выдач автокредитов за 9 месяцев увеличились в 1,6 раза даже на фоне общего падения рынка.

Банк Уралсиб стремится постоянно развивать свои розничные продукты и услуги, формировать оптимальные предложения и удобные пользовательские сервисы, улучшая клиентский опыт, – с учетом лучших рыночных практик, мнений клиентов и партнеров. Банк всегда открыт для диалога, готов прислушиваться к пожеланиям и гибко реагировать на поступающие запросы и предложения.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 171, комментариев: 0
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