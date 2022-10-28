Кредит от СНГБ

Оформите кредит и верните проценты бонусными рублями!

Условия акции:



1. Оформите кредит* от 1 млн. рублей до 17 ноября со страхованием риску «Несчастный случай, болезнь».

2. До 24 ноября методом случайной выборки будут определены 32 победителя, которым вернется сумма начисленных за первый месяц процентов в виде бонусных рублей.



В случае выигрыша вам поступит SMS или PUSH-уведомление.



Рассчитать ежемесячный платеж



Для участия необходимо быть подключенным к программе лояльности.

*Акция действует при оформлении кредитов «Потребительский», «Потребительский Онлайн», «Легкий», «Легкий Онлайн».