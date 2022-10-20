В Югре женщины чаще, чем мужчины оформляют потребительские кредиты. По статистике Сбербанка, на долю женщин приходится 57% выданных займов. Наиболее активно потребительские кредиты оформляют женщины в возрасте 25-45 лет.

В большинстве случаев (77,6%) потребительские кредиты оформляют люди, состоящие в браке. Как правило, у них есть высшее или среднее специальное образование, 82% из них ранее уже оформляли потребительский кредит и успешно его выплатили.

В целом за 9 месяцев 2022 года жители Югры оформили 132 тысячи потребительских кредитов на 25,5 млрд рублей. При этом выдачи кредитов в третьем квартале в два раза превышают показатели второго.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:«Август и сентябрь стали рекордными в 2022 году по росту кредитования, и мы видим, что спрос на розничные кредиты остается высоким. Всего с начала этого года Уральский банк Сбербанка выдал на территории своей деятельности уже более 1 миллиона потребительских кредитов».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:«Оформить потребительский кредит на любые цели югорчане могут как лично в офисе банка, так и удаленно в Сбербанк Онлайн. Срок рассмотрения кредитной заявки – от 2-х минут, если она оформлена онлайн, и не более 2-х дней, если заемщик лично обращался в офис за кредитом с полным пакетом документов».