Сбер победил сразу в двух
номинациях акции «Зелёный и здоровый офис», которая проводится при
информационной поддержке Центра международного промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации. В акции принимали участие российские и
международные компании, реализующие экологические проекты и практики.
В номинации «Выбор
аудитории» за экологические и социальные проекты Сбера проголосовали тысячи
человек — больше, чем за какую-либо другую компанию (любой желающий мог оценить
презентацию проекта компании по шкале от 1 до 5). А в номинации «Лучший
экологический корпоративный проект» эксперты признали лучшим проект
«Безбумажный офис». Победителями в специальных номинациях стали компании,
набравшие наибольшее количество баллов по рейтинговому принципу, которые должны
были заполнить анкету из более чем 100 вопросов, приложить годовой отчёт об
устойчивом развитии и презентацию проекта. Стоит отметить, что в этой категории
(компании от 500 сотрудников и выше), кроме Сбера, в защите своих проектов
также участвовали крупнейшие компании России.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:«Как активные участники
экологического движения, мы отказываемся от бумаги, сдаём отходы в переработку,
высаживаем деревья, которые будут поглощать углекислый газ, развиваем
экологическую грамотность, а также помогаем клиентам и партнёрам Сбера по всей
стране выйти на траекторию устойчивого развития. И мы всегда рады поделиться с
коллегами нашими зелёными знаниями и опытом».
Среди основных достижений
Сбера, которые заслужили оценку аудитории: безбумажный офис и
безбумажный банк. Перейдя в цифру и на электронный документооборот, Сбер тратит
на 56% меньше бумаги, чем в 2018 году; экономит 9,7 тыс. тонн бумаги (2 млрд
листов А4), ежегодно спасая от вырубки 165 тыс. деревьев. В Сбере проект
реализовывали все бизнес- и функциональные блоки банка при кураторстве Департамента
управления делами и Управления развития технологических инициатив; многофункциональный
комплекс СберСити, который ранее получил международный сертификат в области
зелёного строительства и эксплуатации зданий BREEAM — одного из ведущих
рейтингов оценки зелёных зданий в мире; при строительстве офиса применялись
технологии зелёного строительства, использовались экологически чистые материалы
и энергосберегающие технологии — в частности, микроклимат в офисе определяется
датчиками температуры, а температура приточного воздуха регулируется
автоматически, в зависимости от температуры снаружи; в помещениях стоят датчики
углекислого газа и влажности воздуха, а также датчики освещённости; в офисе
создана одна из самых современных систем мониторинга энергопотребления и
водопотребления, создана безбарьерная среда. Лидер данного проекта в банке—
департамент Строительства; обучающие программы для
сотрудников и инновационные проекты в образовании и здравоохранении, проекты в
области энергоэффективности, мониторинга здоровья сотрудников и раздельного
сбора отходов, которые запустил и реализует Департамент недвижимости и
эксплуатации; высадка деревьев по всей
стране проходит по инициативе Департамента управления делами и «Сети продаж» банка.