В Сургуте реализуется эксклюзивный проект клубного дома

Эксклюзивный проект, объединивший городскую архитектуру и природные пейзажи, вдохновленный творчеством знаменитого русского художника, историка искусства, художественного критика, основателя и главного идеолога объединения «Мир искусства» — Александра Николаевича Бенуа.

Художник ценил в искусстве прежде всего красоту. А в своих работах об архитектуре восхищался сочетанием городского и природного.Мастер избегал вычурности и всего нарочитого, но с удовольствием воплощал в жизнь принципы «вечной» красоты. Одним словом, настоящий эстет.

Такими же принципами руководствуются и создатели клубного дома в Сургуте, названного в честь именитого деятеля искусства.

«Бенуа»— это девятиэтажный дом с собственным выходом в парк, системой ограниченного доступа, подземным паркингом и келлерами, где удобно хранить сезонные вещи.

Сдержанный, величественный и в то же время утонченный «Бенуа» будет вызывать восхищение в каждой детали. Авторская концепция фасада выполнена в стиле «современная классика». Динамика композиции обеспечивается за счет разнообразия форм и натуральных оттенков отделочных материалов. Витражи и приглушенная подсветка в темное время придают дому парадный вид. Завершают экстерьер изящные французские балкончики.

Придомовая территория закрыта от посторонних. Благодаря такому решению во дворе будет особая камерная атмосфера и гармония. Попасть внутрь смогут только жители при помощи электронного ключа. Система видеонаблюдения по всему периметру станет дополнительным гарантом безопасности.

Особенного внимания заслуживают авторские планировки с индивидуальными деталями. Пейзажные спальни с угловыми окнами и видами на парк. Римские гостиные правильной формы и просторные театральные кухни-гостиные.

Оригинальные ванные комнаты во французском стиле, пространство которых через окно заливает естественный свет. Настоящее эстетическое наслаждение.

Важный атрибут клубного дома — подземный паркинг. Спускаться к парковочному месту и возвращаться обратно в квартиру жители будут на лифте. При этом автомобиль всегда будет под присмотром: по периметру установят камеры.

Эстетика, высокий уровень комфорта и безопасности — отличительные черты эксклюзивного проекта. Премьера в Сургуте.

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