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​Евгений Абузов вошел в ТОП-3 руководителей банковских подразделений малого и среднего бизнеса

Евгений Абузов вошел в рейтинг наиболее успешных руководителей банков

​Евгений Абузов вошел в ТОП-3 руководителей банковских подразделений малого и среднего бизнеса
Фото: Банк Уралсиб

Евгений Абузов вошел в ТОП-3 рейтинга наиболее успешных руководителей подразделений по работе с малым и средним бизнесом российских банков. Рейтинг был подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

В основе расчета рейтинга – целый ряд критериев, ключевыми из которых являются результаты работы бизнеса – запуски новых проектов, прирост клиентской базы и кредитного портфеля, а также участие руководителя в деятельности профильных рабочих групп, комитетов и общественных организаций рынка.

Евгений Абузов имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, с 2017 года работает в должности заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб, курирующего направление корпоративного, малого и среднего бизнеса. С декабря прошлого года топ-менеджер возглавляет комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков, в задачи которого входит поддержка и развитие банковского финансирования субъектов МСП.

Сегодня Банк Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования МСБ по итогам 2021 года (Эксперт РА). В феврале текущего года клиентский сервис Банка Уралсиб для малого бизнеса получил наивысшую оценку на уровне А1 (БизнесДром).

В банке принята и активно реализуется программа по цифровизации продуктов и процессов по малому бизнесу, которая позволит Уралсибу обслуживать клиентов малого бизнеса на всей территории страны в формате необанкинга – вне зависимости от наличия банковского офиса в том или ином регионе. В 2022 году мобильный банк Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 рейтингов лучших мобильных банков на Android – как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей (Business Mobile Banking Rank – 2022 от Markswebb). В 2022 году Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса в Уфе, который обслуживает клиентов в сегментах малого и корпоративного бизнеса на всей территории присутствия банка в режиме 24/7. Одновременно с этим Уралсиб развивает и офлайновую сеть специализированных офисов развития малого и среднего бизнеса. Всего, начиная с 2021 года, открыто 16 центров в крупных городах присутствия банка.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 182, комментариев: 0
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