«Булгаков» — это классический квартал в Сургуте, который расположен в 30 микрорайоне на ул. Ивана Захарова. Два дома уже введены в эксплуатацию и радуют своих жителей. Каждый собственник отзывается о доме с большой любовью и разделяет его философию.

Весной в 2023 году квартал будет готов. Сейчас идет строительство третьего, финального дома , который станет последним штрихом. 80% квартир в этом доме уже продано.

В коллекции планировок квартиры-книги с окнами на две стороны дома, а еще уникальные линейки: Ода, Поэма, Элегия и Новелла. Почти в каждой квартире есть альков-ниши. Давайте взглянем на наиболее популярные среди сургутян.

Студия с двумя спальнями площадью 64,37 м² — квартира из серии «Ода»

Такая планировка отличной подойдет семье, для которой важна функциональность. Здесь просторная прихожая с нишей для гардеробной или кладовой. Решение позволит использовать максимум жилого пространства.

Дополнительное преимущество — гостевой санузел. Удобно когда к вам часто приходят гости.

Студия с двумя спальнями площадью 64,02 м² — также из серии «Ода»

В этой квартире каждый квадратный метр полезен. В прихожей разместится гардеробная или мини-библиотека, если вы любите почитать и коллекционируете любимые книги. Кухня-гостиная разделяется на три функциональных зоны: кухонная, обеденная и гостиная. Комнаты правильной формы, что позволит реализовать самые разные дизайнерские решения.

Студия с двумя спальнями площадью 64,55 м² — еще одна представительница серии «Ода»

Одно из главных достоинств этой квартиры — просторная прихожая с нишей для гардеробной. Здесь вы комфортно разместите все вещи, что позволит разгрузить жилые комнаты и реализовать интересные дизайнерские решения.

В каждой комнате этой квартиры можно с легкостью организовать комфортную рабочую зону. Или переоборудовать под мини-офис лоджию с панорамными окнами.

Студия с одной спальней площадью 41.82 м² — квартира из серии «Элегия»

Эта планировка прекрасно подойдет для пары. Окна квартиры выходят на солнечную сторону. Это значит, что всегда будет много дневного света. А если выбрать этаж выше — во всей красе откроются роскошные северные рассветы и закаты.

На лоджии с панорамным остеклением можно оборудовать место для медитаций, лаунж-зону для утреннего кофе и вечернего чая или же вдохновляющий мини-офис.

По вечерам — романтический ужин в кухне-гостиной с интересными блюдами, рецепты которых вы давно хотели попробовать.

Студия с двумя спальнями площадью 60,86 м² — квартира из серии «Ода»

Прекрасный вариант для молодой семьи. В просторной кухне-гостиной хватит места для большой компании друзей, а в дополнительной комнате можно оборудовать кабинет. Как только в семье появится ребёнок, она превратится в детскую. Вариант оформления примыкающей к комнате лоджии: мини-библиотека, совмещенная с зоной отдыха.

Каждая планировка в квартале «Булгаков» уникальна, но объединяет их пять особенностей, которые так полюбились будущим жителями финального дома:

— французские балкончики

— большие окна

— панорамное остекление лоджий

— панорамное окно при выходе на лоджию

— инженерные решения

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