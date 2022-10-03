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​Ханты-Мансийский НПФ провел второй турнир по шахматам «Открытая игра»

В Югорской шахматной академии прошел второй турнир по шахматам «Открытая игра»

​Ханты-Мансийский НПФ провел второй турнир по шахматам «Открытая игра»
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

2 октября в Югорской шахматной академии прошел второй турнир по шахматам «Открытая игра». Он объединил самых разных людей. Например, самому юному участнику было 6 лет, а самому взрослому – 83 года. Некоторые играли целыми семьями.

«Здорово, что это второй турнир, и он набирает обороты. Совершенно точно сегодня не будет проигравших. Это уникальная возможность, когда встречаются абсолютно разные категории, этим «Открытая игра» особенно интересна. Я благодарен руководству Ханты-Мансийского НПФ и Югорской Шахматной академии, что они проводят такой турнир. Как правило, игры проводят по категориям, для профессионалов или для начинающих, поэтому такие турниры, как «Открытая игра», важны», – отметил первый заместитель Губернатора Югры Алексей Охлопков.

Участие в турнире приняло 70 человек в шести категориях: мальчики и девочки до 12 лет, юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины от 18 и старше. Соревнования были индивидуальные и прошли по швейцарской системе в 7 туров.

В перерывах участники и гости турнира посетили мастер-класс по росписи шахматных фигур и поиграли в шахматный морской бой. А на открытии и закрытии «Открытой игры» смогли насладиться выступлением саксофониста Олега Боровкова.

«Шахматы – это не просто игра. Они учат размышлять, выстраивать стратегию. Мы рады стать частью истории этого вида спорта в Ханты-Мансийске. Турнир развивается и становится доброй традицией Ханты-Мансийского НПФ. Очень ждем встречи с югорчанами и в следующем году, ведь это замечательная возможность проверить свои силы и поиграть, как с профессионалами, так и с любителями», – сказала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

Партнерами турнира выступили Югорская шахматная академия, «Северные строительные технологии», ГСК «Югория» и ОТРК «Югра».


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03 октября в 17:27, просмотров: 273, комментариев: 0
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