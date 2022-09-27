В обновленной версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции появилась возможность открывать субсчета на ИИС

В обновленной версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции появилась возможность открывать субсчета* на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Раньше такая опция была доступна только для брокерского счета. Кроме того, в новой версии приложения был улучшен интерфейс и функционал новостной ленты и портфеля срочного рынка.

Возможность открывать субсчета на ИИС позволяет сформировать несколько портфелей под разные инвестиционные цели: например, образование детей (для каждого ребенка можно открыть отдельный субсчет), пенсия, долгосрочное инвестирование. Такое разделение ИИС на субсчета очень удобно, так как розничный инвестор может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Субсчет открывается в течение нескольких минут, при этом на одном ИИС можно открыть до 9 субсчетов.

Изменения коснулись и новостной ленты в приложении ВТБ Мои Инвестиции. Теперь она называется «Сегодня» и содержит новую вкладку «Главное», которая состоит из трех элементов: индикаторы цен важных активов и индексов, ежедневные комментарии аналитиков по рынку и раздел с баннерами материалов с полезной для инвесторов информацией.

После обновления стало удобнее работать с портфелем срочного рынка: под балансом появился суммарный накопленный финансовый результат по открытым позициям, по каждому активу доступна информация о вариационной марже и финансовом результате накопительным итогом, а также гарантийном обеспечении, суммарная вариационная маржа выделена в отдельный блок.

Активность клиентов ВТБ Мои Инвестиции продолжает расти: за месяц количество активных пользователей приложения ВТБ Мои Инвестиции увеличилось на 22%.

"Наши сервисы регулярно обновляются, становясь удобнее и функциональнее. В последней версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции мы представили нашим клиентам несколько важных и полезных новинок. В частности, теперь им доступно открытие субсчетов и на ИИС. Для индивидуальных инвестиционных счетов этот функционал особенно актуален. Данный тип счета используются для долгосрочных инвестиций, при этом инвестор может открыть только один ИИС, а инвестиционных целей обычно больше. Именно возможность открытия субсчетов на ИИС позволяет разделить счет под несколько инвестиционных целей, что соответствует запросу наших клиентов. ИИС дают возможность частным инвесторам получить дополнительный доход в виде налоговых льгот. Поэтому мы стремимся сделать работу с этим видом счетов максимально удобной», - отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.