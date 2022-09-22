В 65 офисах Сбербанка в ХМАО стали доступны видеоконсультации на русском жестовом языке

В 65 офисах Сбербанка в Ханты-Мансийском автономном округе стали доступны видеоконсультации на русском жестовом языке для клиентов с нарушениями слуха.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подойти к сотруднику банка и попросить его вызвать переводчика. Сотрудник организует видеозвонок со специалистом, знающим русский жестовый язык.

Кроме того, пользователи смартфонов на платформе Android могут получить видеоконсультацию прямо из дома — через приложение СберБанк Онлайн. Чтобы подключить сервис, нужно зайти в приложение и нажать на значок профиля в верхнем левом углу. Далее необходимо выбрать строчку «Специальное обслуживание», указать пункты «Общаюсь жестами в переписке» и «Мою речь сложно понять». На появившейся вкладке «Вам доступно» можно начать видеоконсультацию на русском жестовом языке.

Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: «Мы хотим, чтобы у всех клиентов в равной степени был доступ к услугам банка. Запустив сервис по видеоконсультации четыре года назад, мы сразу же отметили его востребованность, и сейчас эта услуга продолжает оставаться популярной у клиентов. Ежемесячно по видеозвонку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн нам поступает до 500 обращений. А за прошлый год наши специалисты провели несколько тысяч видеоконсультаций для слабослышащих клиентов из банковских офисов».

Ознакомиться с адресами офисов, в которых доступна услуга перевода на русский жестовый язык, можно на сайте в разделе «Особенный банк».