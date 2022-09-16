В августе жители Ханты-Мансийского автономного округа оформили в ВТБ кредиты наличными на сумму 1,3 млрд рублей, что на 54% больше, чем в июле.

Высокую динамику банк фиксирует и по числу выдач. Клиенты ВТБ в Югре провели в августе 1,8 тысяч сделок по получению кредитов наличными, что превышает показатель июля на треть. Всего с начала года банк предоставил жителям региона 9,7 тыс. потребительских кредитов на 6,3 млрд рублей.

Одним из драйверов клиентского интереса в августе стала программа рефинансирования, которая помогает заемщикам снизить до 50% своей платежной нагрузки. За месяц этой услугой воспользовались около 350 югорчан, рефинансировав в ВТБ потребительские кредиты на общую сумму 175 млн рублей.

Темпы роста спроса на кредиты наличными в ХМАО опережают общероссийские. В целом по стране продажи потребкредитов в ВТБ в августе по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей.

В конце августа ВТБ запустил для розничных клиентов экспресс-кредитование до 100 тысяч рублей на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Размер ежемесячного платежа по быстрому кредиту начинается от 900 рублей. Оформить заявку на экспресс-кредит можно на сайте ВТБ или в офисе банка, одобрение занимает не более 2 минут.