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ВТБ: россияне переходят на «длинные» депозиты

Вкладчики будет размещать свои накопления на депозиты сроком от года в начале 2023 года

ВТБ: россияне переходят на «длинные» депозиты
Фото: Пресс-служба ВТБ

По оценке ВТБ, уже в начале 2023 года вкладчики будет размещать свои накопления на депозиты сроком от года. Таким образом, горизонт финансового планирования банковских клиентов существенно увеличится – в этом году наиболее популярными сроками вкладов были 3 и 6 месяцев.

Весной 2022 года, после краткого периода оттока ликвидности и резкого повышения ключевой ставки, рекордная доходность по рублевым депозитам мотивировала россиян размещать средства на вкладах в национальной валюте. При этом горизонт планирования населения в части накоплений сократился до минимальных трех месяцев. Банки реагировали на клиентские настроения, предлагая максимальную доходность именно по краткосрочным вкладам.

Постепенное снижение ключевой ставки и стабилизация экономической ситуации приводит к существенному замедлению темпов роста портфелей рублевых сбережений и расширению горизонтов финансового планирования. Население выбирает все более долгосрочные инструменты вложения, чтобы зафиксировать текущие ставки до их очередного снижения. Уже сейчас вкладчики готовы размещать средства более чем на 6 месяцев, а в начале 2023 года россияне, по прогнозам ВТБ, будут вкладывать деньги на сроки от 1 года.

«Мы видим, что, несмотря на снижение доходности депозитов, приоритетным инструментом для сбережений в России остаются рублевые вклады. На наш взгляд, в текущей ситуации вложение средств на длинные сроки — это действительно надежная стратегия, которая в том числе окажет позитивное влияние и на банковскую систему в целом. В следующем году мы ожидаем, что рынок придет к некоторому равновесному состоянию, и вместе со средним уровнем ставок, характерным для 2021 года, придет и более стабильная долгосрочная модель финансового планирования населения», — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 176, комментариев: 0
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