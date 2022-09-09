Этим летом жители Югры совершили в 1,5 раза больше онлайн-платежей на сайтах и в приложениях по сравнению с данными за январь-май. Всего за три летних месяца жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оплатили дистанционные покупки более 386 тыс. раз. Такую статистику приводит Сбербанк на основании всех платежей на онлайн-площадках ХМАО-Югры, подключенных к интернет-эквайрингу Сбербанка.

Из исследования видно, что через дистанционные сервисы югорчане активнее оплачивали дополнительное образование – танцевальные студии, школы, а также услуги в терминалах аэропортов, парки, аттракционы.

Судя по статистике, югорчане стали чаще проводить платежи через интернет за строительно-подрядные работы. В летний период на 20% увеличилось количество онлайн-платежей за столярные, кровельные работы, аренду автомобилей и прочие сервисные услуги (5 364 тыс. платежей вместо 4 611 предыдущего периода).

Абсолютным лидером по количеству онлайн-платежей, по исследованию Сбербанка, стала категория «Услуги»: жители Югры оплачивают услуги туристических агентств, страховых компаний, стоматологий и прочие (более 198 тыс платежей).

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Делать покупки в интернете стало для нас нормой жизни: мы не только заказываем продукты в онлайн-магазинах, но и планируем путешествия, ищем и оплачиваем услуги подрядчиков, покупаем обучающие курсы. Сегодня благодаря банковским сервисам онлайн-оплата доступна в любых каналах: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, приложениях и мессенджерах».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «В настоящее время все больше банковских операций клиенты Сбербанка могут совершать самостоятельно без помощи кассиров и в любое время. Число магазинов и предприятий, предоставляющих возможность безналичной оплаты, растет в регионе с каждым месяцем. При этом банк постоянно расширяет перечень удобных сервисов».