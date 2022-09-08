Банк запустил онлайн-сервис для предпринимателей по внесению изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Сервис размещен на сайте http://reg.uralsib.ru/, он позволяет в онлайне оперативно с помощью подсказок вносить новые данные в реестры.

Сервис автоматически заполнит большинство полей на основе информации из открытых баз ЕГРИП/ ЕГРЮЛ, произведет нужные расчеты и внесет все данные в актуальный бланк декларации УСН или ЕНВД без ошибок.

Сервисом воспользоваться просто:

Зарегистрируйтесь на сайте

Заполните необходимые поля

Подпишите документы ЭЦП

Оплатите онлайн подачу

Отправьте документы в налоговую через сервис.

Сервис будет уведомлять вас о ходе рассмотрения вашего заявления в ФНС, ответы от налоговой вы получите также онлайн.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.