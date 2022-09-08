10 сентября вокруг водохранилища Сургутской ГРЭС-2 пройдет полумарафон «Сургутское кольцо»

10 сентября вокруг водохранилища Сургутской ГРЭС-2 пройдет 25-й полумарафон «Сургутское кольцо». Пробег уже традиционно состоится на двух дистанциях: 5 и 16 км. Кроме того, для участников и зрителей предусмотрена праздничная программа с призами.

Регистрация участников 08 сентября 2022 года с 18:00 до 21:00 в СК «Дружба» по адресу г. Сургут ул 50 лет ВЛКСМ 9А.

Иногородние участники смогут зарегистрироваться в день проведения пробега с 08:00.

Старт пробега в 10:00 - 10 сентября.

Кроме того, в этот же день, ориентировочно с 08 и до 12:00, будет перекрыто движение автомобилей в сторону дачных кооперативов «Черемушки» и «Север». Просьба планировать свои маршруты заранее.

Справки по телефону 38-10-20, +7 969 82 45 391.