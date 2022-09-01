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​Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Золотой сезон»

Открыть сезонный срочный вклад «Золотой сезон» можно в любом отделении Банка Уралсиб

​Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Золотой сезон»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад «Золотой сезон», который можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Срок размещения вклада – 181 и 367 дней. Процентная ставка – от 5,55 до 7,50% годовых в зависимости от суммы и срока вклада. Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Золотой сезон» можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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01 сентября в 15:58, просмотров: 675, комментариев: 0
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