Работники «Россети Тюмень» присоединились к благотворительной акции «Собери ребенка в школу»: к началу учебного года 166 детей ХМАО-Югры получили от энергетиков все необходимое для учебы.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно во всей России. В течение месяца работники энергокомпании собирали средства на закупку канцелярских товаров, наборов для рисования и творчества, тетрадей и ранцев. Всего специалисты совместно с профсоюзной организацией компании сформировали 150 школьных комплектов для ребят из Сургута, Когалыма и Нягани.

Помимо этого, сургутские энергетики приобрели и передали школьные принадлежности и детское питание беженцам с Донбасса, проживающим в поселке Барсово. Гуманитарную помощь получили 16 детей.

Участие в социально-значимых и благотворительных проектах, таких как «Собери ребенка в школу», «Добрые крышечки», «Час земли», активисты «Россети Тюмень» принимают ежегодно. В волонтерском движении задействовано около 1 000 работников электросетевого предприятия.