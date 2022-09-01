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​Свыше 150 детей получили школьные наборы от энергетиков в Югре

Работники «Россети Тюмень» присоединились к благотворительной акции «Собери ребенка в школу»

​Свыше 150 детей получили школьные наборы от энергетиков в Югре
Фото: Россети Тюмень

Работники «Россети Тюмень» присоединились к благотворительной акции «Собери ребенка в школу»: к началу учебного года 166 детей ХМАО-Югры получили от энергетиков все необходимое для учебы.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно во всей России. В течение месяца работники энергокомпании собирали средства на закупку канцелярских товаров, наборов для рисования и творчества, тетрадей и ранцев. Всего специалисты совместно с профсоюзной организацией компании сформировали 150 школьных комплектов для ребят из Сургута, Когалыма и Нягани.

Помимо этого, сургутские энергетики приобрели и передали школьные принадлежности и детское питание беженцам с Донбасса, проживающим в поселке Барсово. Гуманитарную помощь получили 16 детей.

Участие в социально-значимых и благотворительных проектах, таких как «Собери ребенка в школу», «Добрые крышечки», «Час земли», активисты «Россети Тюмень» принимают ежегодно. В волонтерском движении задействовано около 1 000 работников электросетевого предприятия.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 138, комментариев: 0
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