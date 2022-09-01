К началу учебного года при финансовой поддержке Сбербанка три школы введены в эксплуатацию в ХМАО

К началу учебного года при финансовой поддержке Сбербанка три школы введены в эксплуатацию в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Это средние общеобразовательные учреждения в г.Ханты-Мансийске, г.Сургуте и п.Нижнесортымском Сургутского района, созданные с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Сбербанк выступил кредитором проектов. Форма концессионного соглашения разработана Сбером совместно с Фондом развития Югры и профильными ведомствами.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Югра – первый регион, который решает задачу по обеспечению учебными местами с использованием механизма государственно-частного партнерства. ГЧП помогает реализовывать масштабные социально-значимые проекты с привлечением внебюджетного финансирования. Благодаря совместному сотрудничеству властей региона, лично Губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой, концессионеров и Сбербанка в этом году более 2 500 югорчан сядут за парты в комфортных, уютных учебных кабинетах новых школ».

Средняя общеобразовательная школа №9 в г. Сургуте стала первой в России, построенной в рамках ГЧП. Она находится в 39 микрорайоне города и рассчитана на 550 учебных мест.Для детей в здании предусмотрены спортивный зал, бассейн, хореографические кабинеты. Общеобразовательная школа №9 в г.Ханты-Мансийске готова принять на обучение 1 056 школьников. Она расположена в микрорайоне Учхоз, особенностью учреждения являются необычные дизайнерские и цветовые решения, коворкинг-центр и другое. Уникальная школа открылась к 1 сентября и в Сургутском районе. В п.Нижнесортымский построено общеобразовательное учреждение на 1 100 учебных мест с универсальной безбарьерной средой.