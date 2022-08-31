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В Сбербанке зафиксировали приток клиентов из сегмента малого бизнеса

Подавляющее большинство предпринимателей выбрало при переходе из другого банка Сбер

В Сбербанке зафиксировали приток клиентов из сегмента малого бизнеса
Фото: Сбер

Аналитики Сбербанка подсчитали, что с февраля по июль 2022 года в Сбербанке наблюдался постоянный приток клиентов в сегменте малого бизнеса. Об этом заявил заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В период неопределенности клиенты активно переходили из банка в банк, и подавляющее большинство выбрало при переходе именно Сбер. Это свидетельствует о том, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса. Через наш банк проходит более 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса», — сообщил Анатолий Попов.

По его словам, с начала года активная база клиентов Сбербанка выросла более чем на 130 тысяч компаний, в их числе и клиенты, перешедшие из других банков. «При этом в стране число регистраций бизнеса в этом году стало ниже из-за турбулентности, которая наблюдалась в экономике. Потому можно сделать вывод, что приток клиентов в Сбербанк – это не только новые открытые компании, а клиенты, ранее обсуживавшиеся в других банках, для которых сейчас продукты и сервисы Сбера оказались интересней», — отметил Анатолий Попов.


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31 августа в 19:46, просмотров: 156, комментариев: 0
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