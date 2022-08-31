Сбер подсчитал, сколько югорчан оформили подписки СберПрайм и СберПрайм+

Жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с начала 2022 года оформили более 40 000 подписок СберПрайм и СберПрайм+. Это в 5 раз больше, чем за этот же период прошлого года. Половину подписок югорчане оформили в digital-каналах Сбера без посещения офисов.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением:

«Весной 2022 года Сбер улучшил условия подписок СберПрайм и СберПрайм+ для пользователей. Теперь подписчики получают 10 % бонусов от СберСпасибо при оплате СберКартой общественного транспорта. Всем пользователям СберМобайл доступен бесплатный увеличенный пакет - 500 минут и 5 Гб интернета ежемесячно».

СберМаркет начисляет владельцам подписки повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки. Бонусами можно оплатить до 99% стоимости заказа в различных сервисах Сбера, в том числе входящих в подписки СберПрайм и СберПрайм+, а также у партнеров программы лояльности СберСпасибо: в супермаркетах, АЗС, кафе, ресторанах, аптеках, кинотеатрах, а также на многие другие товары и услуги.

В СберПрайм+ по сравнению с прежней версией подписки СберПрайм скидки и спецпредложения действуют не только на нефинансовые сервисы, но и на классические банковские услуги. Она включает в себя выгодную СберКарту Прайм с повышенными бонусами от СберСпасибо, снятием наличных без комиссии в банкоматах, безлимитными бесплатными переводами по всей стране и выгодным курсом обмена валют, возможностью оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой, а кредит на любые цели со сниженной ставкой для годовых подписчиков.

Купить подписки можно и в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки автоматически применятся, как только клиент перейдет в сервис по Сбер ID.