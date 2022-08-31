Промсвязьбанк показал свои преимущества на форуме СУП в Тюмени

В Тюмени прошел X Международный форум СУП-2022. В этом году мероприятие собрало рекордное число участников – 1 700 человек из 50 регионов и четырех стран. Уже 9 лет Промсвязьбанк поддерживает бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей» Тюменского регионального отделения «Опоры России» и сам активно участвует в нем. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов ПСБ.

Именно здесь на слете у предпринимателей есть прекрасная возможность для нетворкинга, общения друг с другом и с представителями власти, с банками, для выработки новых предложений, привлечения инвестиций. В частности, эксперты ПСБ рассказывают, какие можно использовать инструменты для развития своего бизнеса.

На открытии форума выступил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Десять лет назад форум начинался как «междусобойчик» для молодых тюменских предпринимателей. Сегодня его аудитория значительно расширилась, и мы обсуждаем на СУПе глобальные вопросы развития малого и среднего бизнеса. Почему эти вопросы так важны? Сегодня в небольших и средних компаниях только у нас в регионе трудится больше 300 тысяч человек. И за последний год это число выросло на 11 процентов. Несмотря на пандемию и санкции. Время показало, что малый и средний бизнес наряду с крупными компаниями не на словах, а на деле – опора России», – отметил губернатор в личном телеграм-канале.

Вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ Роман Гаврилов рассказал, почему так важно сотрудничество представителей малого и среднего бизнесов и банка:

«В 2022 году бизнес стал еще активнее пользоваться цифровыми финансовыми инструментами. ПСБ имеет одну из крупнейших среди российских банков федеральную сеть офисов и при этом активно внедряет цифровое обслуживание и продукты, которые предоставляют клиенту возможность полноценного дистанционного обслуживания. Дистанционно мы можем предоставить клиенту возможность сделать все: зарегистрировать бизнес, открыть счет, выпустить корпоративную карту, провести платежи, выставить счета, подключить зарплатный проект и бесконтактные платежи смартфоном и многое-многое другое. Мы даже разработали платформу онлайн-кредитования бизнеса - без посещения клиентом офиса и без бумаг! Она так и называется - «БезБумаг». Вообще - это наш девиз. Мы стремимся, чтобы все было просто, дистанционно и без использования бумаги - бережем природу», – улыбнулся Гаврилов.

ПСБ первым в РФ запустил массовые продажи эквайринга по технологии SoftPOS, которая позволяет полностью отказаться от приобретения бизнесом терминалов для эквайринга. Имея простой смартфон на Android, бизнесмен может принимать платежи через СБП, пластиковые карты и платежи смартфоном, а еще выставлять клиенту ссылки на оплату. «Наши клиенты пользуются "ПСБ кассой", которая позволяет принимать для оплаты наличные и рассчитываться безналично. При этом касса не требует никаких дополнительных регистраций и предельно проста в использовании. Для работодателей банк реализует бесплатный зарплатный проект "Зарплата PRO" с понятным и удобным интерфейсом», - рассказал Роман Гаврилов.

ПСБ также запустил "Чат-Банк", причем сделал это первым не только в России, но и в мире. Это сервис с использованием искусственного интеллекта, который доступен в WhatsApp и Telegram. Клиенты могут непосредственно в мессенджерах Telegram или WhatsApp не только получить ответы на возникающие вопросы (в том числе, чат-банк отреагирует и на голосовые сообщения ) про банк, его продукты и услуги, но и формировать выписки, выставлять счета и проводить платежи, в т.ч. бюджетные, без комиссии. Это быстро, удобно и совершенно безопасно. Например, оплата счета проводится по фото выставленного счета или QR-коду, а искусственный интеллект и голосовой помощник максимально упрощают операцию.