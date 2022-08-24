Сбербанк открыл кредитную линию на сумму 1,5 млрд рублей для строительства первой очереди жилого квартала «Крылов» в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Застройщиком выступает группа компаний «ДСК-1».

Возведение ЖК «Крылов» уже началось. Всего на территории 39 микрорайона построят 150 тысяч кв. м. жилья. Сдача первой очереди, четырехсекционного 16-этажного дома, намечена на четвертый квартал 2023 года. В жилом комплексе предусмотрены закрытые дворы без машин, пешеходный бульвар, ландшафтное озеленение, наземная двухуровневая парковка и безбарьерная среда.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:«Сбербанк высоко ценит партнерские отношения, которые у нас сложились с девелопером «ДСК-1». Вместе мы реализовали уже пять проектов по возведению жилых домов, еще два находятся в стадии строительства. Мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству горожанам доступно комфортное и современное жилье».

Богдан Токмаджан, коммерческий директор ГК «ДСК-1»:«Несмотря на определенные рыночные колебания, потребность людей в качественном жилье лишь растет. В этих условиях особенно важно продолжать бесперебойную работу по строительству новых домов. В этом отношении надежное многолетнее партнерство с крупнейшим банком страны остается дополнительной гарантией успешности нашего проекта. Сотрудничество «ДСК-1» и Сбербанка по линии ЖК «Крылов» открывает тысячам семей широкие возможности для улучшения жилищных условий».