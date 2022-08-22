Двор дома Severin в Сургуте: кому он будет интересен

Если вы любите кататься на велосипеде или читать книжку на свежем воздухе, а может заниматься спортом, тогда вам никогда не будет скучно во дворе дома «Severin» в Сургуте. Каждый найдет себе занятие по душе.

Территория двора поделена на несколько функциональных площадок для людей разных возрастов. Давайте их рассмотрим.

— Мини-парк

Идеальное место для семейного отдыха. Эта часть будет особенно интересна тем, кто хочет почувствовать себя ближе к природе и отдохнуть от городской суеты. Деревья, цветы, газоны будут подчеркивать идентичность северной природы.

— Прогулочная аллея

Территория настолько просторна, что позволит организовать массу развлечений как летом, так и зимой. В теплое время здесь будет хорошо кататься на велосипеде, скейтборде и самокате, гулять вечерами с детьми или читать любимую книгу в беседке. Зимой — кататься на лыжах, играть в снежки, лепить снеговиков.

— Спортивная площадка

Дом «Severin» — первый двор в Сургуте с собственным скейт-парком и тарзанкой. Здесь ребята попробуют силы в ловкости и скорости. При этом пружинящие свойства мягкого покрытия с резиновой крошкой минимизируют ушибы при падении.

— Площадка для самых маленьких

Каждая прогулка — это масса положительных эмоций и новых впечатлений, особенно для малышей. Здесь дети могут покататься с горки, поиграть в песочнице, побегать по площадке или покачаться на качели.

— Площадка для дошкольников

Лесенки, горки, полосы препятствия и другие развлечения — на этой площадке есть всё, чтобы ребёнок отлично провёл время в компании друзей. Эта площадка поможет отвлечь детей от компьютера и телевизора. Здесь можно развить двигательные навыки, выработать ловкость, укрепить мышцы.

— Территория школьников

Площадка для самых активных жителей. Что может быть интереснее, чем кататься с горки, полазить по игровому комплексу и поиграть в догонялки со своими друзьями.

Не выходя за пределы своего двора, вы можете заниматься спортом, гулять с детьми, кататься на велосипеде и отдыхать. Бонус — расположение дома. Он находится внутри 30 микрорайона города Сургута, вдали от дороги. Это позволит почувствовать себя будто в настоящем парке, где не слышен шум машин.