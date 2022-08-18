Какие покупки чаще всего совершают по кредитке Сбербанка

Аналитики Уральского банка Сбербанка провели исследование и выяснили, какие покупки чаще всего совершали клиенты по кредитной СберКарте в 1 полугодии 2022 года.

По статистике, самыми популярными покупками стали мобильные телефоны и бытовая техника. Также кредитную СберКарту часто используют для расчетов в ресторанах и кафе.

Аналитики отмечают, что сезонный фактор тоже оказывает влияние на приоритеты. Так, ближе к лету у клиентов Сбера вырос спрос на покупку авиабилетов и туристических путевок. Зимой же с помощью кредитных карт чаще покупают одежду и обувь.

Кроме того, есть пользователи, которые предпочитают снимать с кредитных карт наличные деньги в банкоматах. Для таких клиентов банк запустил специальную акцию, позволяющую это делать без комиссии. Условия распространяются на клиентов, которые подали заявку для оформления кредитной СберКарты до 30 сентября. С даты подписания договора и следующие 29 дней комиссия за снятие наличных в любых банкоматах и кассах банка будет равна нулю.

Сбербанк запустил кредитную СберКарту 20 августа 2021 года, а уже в сентябре она была признана самой выгодной в стране. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного с бесплатным обслуживанием и уведомлениями.

Кроме того, если клиент не уложился в беспроцентный период, кредитная СберКарта гарантирует самую низкую ставку 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции.