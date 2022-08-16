На Сургутской ГРЭС-2 прошли гарантийные испытания энергоблока после модернизации

Модернизированный энергоблок ПСУ-830 МВт Сургутской ГРЭС-2 подтвердил проектные технико-экономические показатели, заявленные заводом-изготовителем.

По итогам гарантийных испытаний номинальная установленная мощность энергоблока – 830 МВт. Удельный расход теплоты на отпуск электроэнергии – 1833,3 ккал/кВт*час. В период проведения испытаний максимальная электрическая мощность достигала 836 МВт.

По итогам модернизации энергоблока снизился расхода топлива на выработку электроэнергии. Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии снизился на 2 г.у.т./кВт*час.

Важно отметить, что в процессе производства электроэнергии на энергоблоке №1 снизилось количество вырабатываемых парниковых газов.

Модернизация энергоблока №1 филиала «Сургутская ГРЭС-2» – еще один шаг к достижению одной из целей устойчивого развития ПАО «Юнипро»: снижению негативного воздействия на окружающую среду.