В Югре семьи с детьми стали чаще оформлять ипотечные кредиты в Сбербанке

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре семьи с детьми стали чаще оформлять ипотечные кредиты в Сбербанке. По статистике Югорского отделения Сбербанка, в первом полугодии текущего года «Семейную ипотеку» оформили 860 семей, а за аналогичный период прошлого года – 670. Объем ипотечных выдач за первое полугодие 2022 года по льготной программе превысил 3,5 млрд рублей.

По статистике, 80% югорских семей берут в ипотеку строящееся жилье, 20% - готовое.

Чаще всего льготную ипотеку оформляют семьи с одним ребенком. Однако в июле 2022 года менеджеры Сбербанка впервые заключили ипотечную сделку с семьей, в которой воспитывается шестеро детей. Новосел Ботурбек Алиев приобрел 4-х комнатную квартиру в Сургуте.

Бортурбек Алиев, клиент Сбербанка: «У меня большая семья, и мы с женой всегда мечтали, чтобы наше жилье было просторное и комфортное. Рассматривали разные варианты, но остановились на Сбербанке. Благодаря сервису «Безопасные расчеты» программе господдержки семей с детьми нам удалось получить выгодный процент по ипотечному кредиту и улучшить жилищные условия».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «С момента запуска семейная ипотека показала свою эффективность и помогла решить жилищный вопрос тысячам югорских семей. Сейчас эта программа по-прежнему остается востребованной, лидируя по объему выдачи среди всех льготных программ Сбербанка. Ее несомненное преимущество в низкой ставке: при использовании сервиса электронной регистрации получить жилищный кредит можно по ставке от 5,3% годовых. А при покупке жилья по программе субсидирования с застройщиками ипотечная ставка составит от 0,1%. Как правило, рассмотрение заявки не превышает двух дней, но большинство клиентов получают одобрение в день обращения».

Программа семейной ипотеки распространяется для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. При этом ставка составит от 5,3%, первый взнос от 15% стоимости жилья. Получить одобрение ипотеки югорчане могут онлайн, отправив заявку на сайте или в мобильном приложении Домклик. Кроме того, в любой момент времени клиенты могут получить ответы на все интересующие вопросы у менеджера Сбера, заказав звонок в личном кабинете на сайте или в приложении Домклик.