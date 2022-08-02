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​Банк Уралсиб предлагает бизнесу услугу «Электронный чек для выдачи наличных»

Банк Уралсиб запустил новый функционал для бизнеса – электронный чек для выдачи наличных со счета в кассе банка

​Банк Уралсиб предлагает бизнесу услугу «Электронный чек для выдачи наличных»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил новый функционал для бизнеса – электронный чек для выдачи наличных со счета в кассе банка.

Чтобы им воспользоваться, необходимо подключить данную услугу в ДБО (Уралсиб Бизнес Онлайн или система Клиент-Банк), после этого вы сможете оформить электронный чек на выдачу наличных онлайн и получить наличные в удобное для вас время в выбранном офисе банка*.

Преимущества электронного чека:

Наличные без оформления чековой книжки и заполнения бумажного чека

Экономия на комиссии за оформление чековой книжки

Снижение рисков неправильного оформления бумажного чека.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Услуга платная.


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02 августа в 16:54, просмотров: 237, комментариев: 0
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