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Квартира в доме «Клюква» от 21900 ₽ в месяц

Эксклюзивные условия по ипотеке для покупателей квартир в доме «Клюква»

Квартира в доме «Клюква» от 21900 ₽ в месяц
Фото: ССТ

Эксклюзивные условия по ипотеке для покупателей квартир в доме «Клюква».

Минус 4% до ввода объекта в эксплуатацию от ставки Сбербанка 5,7%

— Срок кредитования: до 30 лет
— Максимальная сумма кредита: 6 000 000 ₽

В доме «Клюква» есть квартира, отлично подходящая для семьи, которая любит много естественного света. Это студия с двумя спальнями площадью 61,4 м² на 15 этаже.

— Увеличенное остекление окон — 1,8 м на 1,8 м. Принимайте солнечные ванны, не выходя из дома.

— Панорамное остекление лоджии — обустройте её на свой вкус. Здесь легко организовать лаундж-зону или рабочее место.

— Высокий этаж. Любуйтесь панорамой города с высоты птичьего полёта.

Особенное пространство — просторная кухня-гостиная с выходом на лоджию. Здесь будет комфортно собираться всей семьей, проводить тёплые вечера или приглашать друзей весело провести время.

Две спальные комнаты — одна для родителей, другая для ребенка. У каждого есть личное пространство и место для отдыха.

Давайте рассчитаем примерную сумму ежемесячного платежа по специальным условиям от Сбербанка:

— Стоимость квартиры — 7 490 000 ₽
— Ежемесячный платеж — 21 900 ₽

Если вы хотите получить подробную консультацию и подать заявку по ипотеке — звоните в отдел продаж. Менеджер поможет разобраться во всем и купить квартиру на лучших условиях: +7 (3462) 77-96-13. Ознакомиться с планировочными решениями дома «Клюква» можно на сайте ssthm.ru


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Сегодня в 16:16, просмотров: 106, комментариев: 0
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