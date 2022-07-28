​Более 200 компаний малого и микробизнеса Югры подключились к платформе управления онлайн торговлей inSales

Более 200 компаний малого и микробизнеса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с начала этого года подключились к платформе управления онлайн торговлей inSales.

С помощью inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а также самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.

Платформа inSales входит в комплексное решение Сбера по интернет-торговле для предпринимателей, занимающихся продажами на маркетплейсах, собственном сайте или в соцсетях. В нём собраны сервисы, которые будут полезны как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает онлайн-бизнес. Помимо платформы inSales, решение для интернет-торговли даёт возможность подключить онлайн-оплату и облачную кассу, а также открыть расчётный счёт с подходящим пакетом услуг: «Только для ИП» (для индивидуальных предпринимателей) или «Набирая обороты» (для юридических лиц). В рамках такого пакета предприниматели могут переводить физлицам и на личный счёт до 800 тысяч рублей в месяц. Во все пакеты услуг включены востребованные нефинансовые сервисы, которые предоставляются бесплатно: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «В ХМАО онлайн-продажи через маркетплейсы и социальные сети очень быстро набирают обороты. Этот рынок дает много возможностей для роста и успешной предпринимательской деятельности. Новое комплексное решение для интернет-торговли — это готовый набор всех необходимых инструментов для ведения и продвижения бизнеса. С их помощью можно проще решить рутинные задачи и сосредоточиться на развитии своего дела».