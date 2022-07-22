Жители Югры все чаще стали оформлять полисы ОСАГО в Сбербанке

Жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры все чаще стали оформлять полисы ОСАГО в Сбербанке. Такая услуга появилась в Югорском отделении Сбера в конце прошлого года и уже пользуется спросом у северян.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «За первое полугодие в офисы Сбера за оформлением полиса ОСАГО обратились более 500 югорчан. Это новая услуга для банка, но мы видим, что она пользуется спросом у жителей региона. Согласитесь, удобно, когда в офисе банка можно получить не только привычные финансовые услуги, но и решить другие вопросы».

Сотрудники в отделениях банка помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учетом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа: СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его не обязательно – достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Стоит обратить внимание, что офисах Сбербанка в Югре так же можно оформить полис КАСКО компании Сберстрахования.