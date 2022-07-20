В Иртыш выпущены мальки краснокнижного сибирского осетра

В реку Иртыш было выпущено более 7 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра. Выпуск мальков проходил в присутствии государственной комиссии по контролю за выполнением мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и представителей «Запсибтрансгаза».

Мальки сибирского осетра были выращены на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе по заказу СИБУРа.

Главное условие при выпуске молоди – вес, который должен быть не менее 3 грамм.

Генеральный директор ООО «Запсибтрансгаз» Олег Романов:

- Это первая партия молоди осетра сибирского, которую мы выпускаем в Иртыш в этом году. В 2021 году суммарно мы выпустили в реки более 150 тысяч мальков краснокнижных рыб. Рациональное отношение к природным ресурсам, в том числе водным, реализация комплексной программы по охране водных ресурсов являются приоритетными направлениями экологической политики СИБУРа.

Ежегодные выпуски краснокнижных видов рыб приносят свои результаты. Год от года их число в Обь-Иртышском бассейне растет.

Виталий Баранов, начальник Нижне-Обского филиала Главрыбвода:

- В данном случае мы впервые в России и в мире использовали метод генетических маркеров. Лаборатория регулярно проверяет генетический материал от прилова и соответственно, мы получаем понимание того, кто являлся родителями этих особей. По результатам этого мониторинга - порядка 33% всей молоди, попадающейся при вылове диких производителей, это молодь, выращенная на Абалакском рыбоводном заводе.

Кроме осетра сибирского в этом году предприятия СИБУРа в Западной Сибири участвуют в восполнении популяции ценных сиговых видов рыб. Так с 7 июля в протоку Ендырская реки Иртыш из вырастного водоёма озера Айтор начали выпуск молоди нельмы. Средняя штучная навеска выпускаемой нельмы составляет 11 грамм. Проведенные экспертизы показали, что молодь свободна от инфекций и готова к выпуску в реку. Всего «Запсибтрансгаз» выпустит более 8 тысяч мальков нельмы в реки Обь-Иртышского бассейна.

Сумма инвестиций СИБУРа в природоохранные мероприятия за последние десять лет составила 23 млрд рублей. Кроме того, при поддержке компании реализуются и планируются к реализации инициативы, в том числе по сохранению биоразнообразия Обского бассейна, создание экотропы в районе Нижневартовского ГПЗ и экологические проекты грантополучателей программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».