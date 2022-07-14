16+
Логотип Сиапресс
USD  58,2568   EUR  58,3432  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Россети Тюмень» направят порядка 30 млн рублей на строительство нового учебного полигона в Югре

Россети построят новый учебный полигон в Когалыме

«Россети Тюмень» направят порядка 30 млн рублей на строительство нового учебного полигона в Югре
Фото: Россети

Новый учебно-тренировочный полигон (УТП) «Россети Тюмень» площадью более 2200 кв.м. будет построен на территории производственной базы города Когалым в 2023 году. Объем инвестиций компании в проект составит порядка 30 млн рублей.

На полигоне энергетики разместят трансформаторы тока 110 кВ, силовой трансформатор 40 МВА, анкерноугловую опору, маломасляный выключатель, разъединители, шинные мосты, воздушные и кабельные линии различного класса напряжения. Это позволит специалистам «Россети Тюмень» в условиях, приближенных к реалиям производственной деятельности, отрабатывать навыки оперативных переключений, техобслуживания и ремонта элементов высоковольтного оборудования, а также эксплуатации распределительных сетей без выведения из работы действующих объектов. Кроме того, на площадке будут проводиться профориентационные занятия для старшеклассников и студентов, планирующих связать свое будущее с профессией энергетика.

Отметим, учебные центры разной степени оснащенности сегодня действуют в восьми филиалах энергокомпании. В 2022 году на площадке одного из них повышение квалификации пройдут около 1000 специалистов дочерних предприятий «Газпром нефти», «Роснефти» и «Славнефти».


нравится (0) не нравится (0)
14 июля в 19:14, просмотров: 271, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре растет заболеваемость ковидом, за сутки умер один пациент 710
  2. Жителям Сургута запретили купаться 699
  3. Суперлуние попало на снимки сургутского фотографа 602
  4. Сотрудников оператора мобильной связи в Сургуте заподозрили в краже данных 509
  5. ​Иномарки столкнулись на трассе между Мегионом и Лангепасом – погибли два человека 473
  6. Снова маски? В России растет заболеваемость ковидом 452
  7. Жителей Сургута научат танцевать бачату и вязать морские узлы 441
  8. В Нижневартовске продолжается благоустройство набережной 439
  9. ​Нормальная зависимость 420
  10. Из-за фестиваля в столице Югры частично перекроют движение по улице 417
  1. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3010
  2. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2321
  3. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2220
  4. У кого что болит 1983
  5. В Сургуте откроют новый парк развлечений 1859
  6. Кондаковы 1787
  7. Подрядчик, строящий набережную в центре города, стал фигурантом уголовного дела 1724
  8. В Сургуте утром 9 июля перекроют дороги ради Курбан-Байрама 1630
  9. ​Три ребенка утонули в ХМАО за выходные 1576
  10. ​Утопленники и бумажки 1560
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6914
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6678
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4814
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3704
  5. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3396
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3329
  7. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3285
  8. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3247
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3010
  10. Получить в морду за пирсинг 2852

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика