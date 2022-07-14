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«Надежный фонд, который позволяет людям накопить достойную вторую пенсию»

Директор Ханты-Мансийской школы для обучающихся с ОВЗ рассказал, как формировал вторую пенсию

«Надежный фонд, который позволяет людям накопить достойную вторую пенсию»

Васильев Василий Николаевич, директор Ханты-Мансийской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, формировал вторую пенсию с Ханты-Мансийским НПФ с 2006 года.

Василий Николаевич из династии учителей – дедушка, мама и сестра, поэтому вопрос о выборе профессии даже не стоял.

«Я не жалею, что решил работать в школе, вся моя жизнь связана со сферой образования. В округе я сначала работал в селе Елизарово, потом в Ханты-Мансийске».

Уже трудясь в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, он узнал о Ханты-Мансийском НПФ.

«В 2006 году к нам в школу пришли сотрудники фонда и предложили вступить в программу «Две пенсии для бюджетников». Тогда часто случалось, что мошенники переводили накопительную часть пенсии в различные фонды без твоего ведома, со мной тоже такое произошло. В беседе с представителями Ханты-Мансийского НПФ я рассказал им об этой ситуации. Работники Фонда мне сообщили, что Ханты-Мансийский НПФ – это фонд, который основан и работает при поддержке Правительства Округа, это вызвало мое доверие, и я согласился на переход в Ханты-Мансийский НПФ».

В этом году Василий Николаевич начал получать в Фонде сразу две пенсии – по обязательному пенсионному страхованию и по программе «Две пенсии для бюджетников».

Для него взносы были незаметны, потому что они автоматически вычитались из зарплаты и сразу поступали на его пенсионный счет. Если было что-то непонятно, например, что за цифры отображаются в «Личном кабинете» и как они формируются, то он звонил на горячую линию Фонда, где ему все доступно объясняли.

«Я советую эту программу своим родным и знакомым, которые живут в Югре. Это надежный фонд, который позволяет людям накопить достойную вторую пенсию».


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Сегодня в 16:46, просмотров: 65, комментариев: 0
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