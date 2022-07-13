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Почему успешные предприниматели выбирают СНГБ Онлайн бизнес?

Преимущества СНГБ Онлайн бизнес для предпринимателей

Почему успешные предприниматели выбирают СНГБ Онлайн бизнес?

Мы постоянно расширяем возможности системы «СНГБ Онлайн бизнес», чтобы вам было удобно вести множество бизнес-процессов в любое время и в любом месте.

Вам понравится удобный интерфейс и отсутствие необходимости установки сложных программ. Для работы c системой необходимы лишь выход в интернет и мобильная связь.

Вы можете оперативно проводить все необходимые банковские операции:

Просматривать информацию по счетам;

Формировать платёжные поручения и онлайн-выписки;

Использовать сервис проверки контрагентов «Светофор»;

Вести электронный документооборотс банком;

Использовать сервис интеграции с 1С - «СНГБ Онлайн Бизнес: ДиректБанк».

А теперь в СНГБ Онлайн бизнес стало возможным управлять корпоративной картой VisaBusiness без посещения офиса!

Преимущества карты Visa Business, которые вы точно оцените:

Упрощенный механизм предоставления средств на хозяйственные нужды и формирования авансовых отчетов по расходным операциям;

Зачисление средств на карту без комиссии;

Широкий выбор карт для ваших целей;

Возможность открытия и моментального получения неименной карты;

Контроль расходов, установление лимитов, отслеживание операций по каждой карте в СНГБ Онлайн бизнес;

Каждая карта выпускается с дополнительной защитой 3D-Secure.

Вы до сих пор не являетесь владельцем карты VisaBusiness?

Закажите карту в СНГБ Онлайн бизнес или обратитесь к своему менеджеру.

Остались вопросы?

Оперативно и подробно ответим на них по телефонам: + 7 (3462) 39-80-52, 39-88-88(доб. 27-06, 27-27, 27-32).


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Сегодня в 19:04, просмотров: 87, комментариев: 0
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