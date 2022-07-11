Экспозицию «Шедевры импрессионистов из коллекции братьев Морозовых» открыли в Сургуте

Экспозицию «Шедевры импрессионистов из коллекции братьев Морозовых» открыли в рамках проекта «Искусство для всех» компании ПАО «Юнипро».

На открытии присутствовали руководители Сургутской ГРЭС-2, а также школы искусств имени Л.А Горды.

Наталья Жаркова, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 им Л.А Горды»

- Спасибо компании ПАО «Юнипро», которая организует такие замечательные просветительские проекты. Ведь позже эти работы будут переданы одной из детских школ искусств города Сургута и, возможно, кто-то из наших юных художников впоследствии тоже станет знаменитым.

Выставка – это 15 репродукций Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога, Гогена, отобранных для Юнипро экспертами Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Проект «Искусство для всех» реализуется компанией с 2019 года и направлен на популяризацию изобразительного искусства, и культурное просвещение не только в филиалах компании, но и в регионах присутствия.

Работы по завершению выставки передаются в образовательные, культурные, социальные учреждения, где они продолжают играть свою просветительскую роль