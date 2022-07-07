Губернатору ХМАО Наталье Комаровой продемонстировали современные разработки компаний экосистемы Сбера

В ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2022» председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов представил губернатору Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталье Комаровой новые технологичные решения Сбера.

В частности, губернатору региона продемонстировали современные разработки компаний экосистемы Сбера для оснащения фельдшерско-акушерского пункта. Это автоматизированное рабочее место врача с возможностью дистанционных консультаций с сотрудниками из крупных медицинских учреждений. Кроме того, стороны обсудили и другие направления дальнейшего сотрудничества.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Сбербанк высоко ценит сотрудничество с правительством Югры. Мы реализовали уже несколько крупных совместных проектов. В Сургуте сдана в эксплуатацию первая в России школа, построенная по механизму государственного-частного партнерства. Банк планирует участвовать в строительстве еще четырех образовательных учреждений: в Ханты-Мансийске, Нягани, Сургуте и Сургутском районе на 4 850 учебных мест».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Мы благодарны властям региона за доверие и надежные партнерские отношения. Сегодня Сбербанк готов к участию в создании крупнейшего проекта Югры – Научно-технологического центра и кампуса в его составе, который планируется открыть в Сургуте».

«Иннопром» — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, на которой закладываются основы промышленной политики страны. Гости выставки — специалисты промышленных предприятий различных стран, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.