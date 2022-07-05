В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» Югорское отделение Сбербанка и Фонд развития Югры заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали управляющий Югорским отделением Александр Солоп и генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Сергей Афанасьев.

Цель соглашения — снижение финансовой нагрузки на предприятия региона, занятые в сфере промышленности. Стороны договорились о предоставлении поддержки Фондом развития Югры в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «При условии соблюдения стандарта, разработанного Фондом развития Югры, югорские предприятия промышленного сектора смогут получить существенную компенсацию по имеющимся займам. Часть наших клиентов попадают под действие программы и могут обратиться за поддержкой. Кроме того, претендовать на компенсацию смогут предприятия, которые только планирует кредитоваться в Сбербанке».

Сергей Афанасьев, генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: «Сбербанк — один из финансовых партнеров правительства автономного округа и Фонда развития Югры. Расширив сотрудничество, мы поможем промышленным предприятиям снизить нагрузку по их действующим и будущим кредитам и реализовать проекты. Это особенно важно в сложившихся экономических условиях в 2022 году».

Фонд развития Югры — специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. С 2017 года выполняет функции государственного Фонда развития промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Основными направлениями деятельности Фонда является поддержка и развитие туризма, сельхозпроизводителей, промышленности, института государственно-частного партнерства, а также привлечение инвестиций.