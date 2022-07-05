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​Роботы уже здесь: что покажет Сбер на ИННОПРОМЕ

Стенд Сбера на ИННОПРОМЕ порадует гостей выставки яркими технологическими новинками

​Роботы уже здесь: что покажет Сбер на ИННОПРОМЕ
Фото: Сбер

Стенд Сбера на ИННОПРОМЕ порадует гостей выставки яркими технологическими новинками — сервисными и логистическими роботами, а также умными устройствами для населения и бизнеса, которые помогают решать каждодневные задачи, экономя время и деньги.

SberShuttle

Автоматизированная складская система для фулфилмент-центров электронной коммерции: роботы-шаттлы перевозят контейнеры с товарами от мест хранения на станции подбора, что снижает расходы на сборку заказов.

SberPicker

Роботы-манипуляторы с компьютерным зрением берут товары с полок и перемещают их между складскими корзинами.

Мобильная платформа для перевозки грузов внутри помещений

Применяется для сборки машин и механизмов, доставки запасных частей и инструментов, обслуживания производственного оборудования и станков.

Умные устройства Sber

ТВ-приставка SberBox и ТВ-медиацентр SberBoxTop с умной камерой превращают любой телевизор в центр развлечений для всей семьи. SberPortal — это смарт-дисплей с премиальной акустикой и AI-камерой с широкоугольной оптикой, способной снимать в 4K, сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Умная медиаколонка SberBoxTime сочетает функции колонки, ТВ-приставки и стрелочных часов. На телевизорах на операционной системе Салют ТВ найдётся, что посмотреть и во что поиграть.

Все эти устройства поддерживают голосовое управление: виртуальные ассистенты Сбер, Афина и Джой выполнят поручения пользователя и могут просто поболтать на любые темы.

Для корпоративных клиентов Сбер подготовил обширную деловую программу. Эксперты банка обсудят с предпринимателями решения для цифровой трансформации бизнеса, применение диджитальных продуктов в медицине и агропромышленном комплексе.

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, на которой закладываются основы промышленной политики страны. Гости выставки — специалисты промышленных предприятий различных стран, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 185, комментариев: 0
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